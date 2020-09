Fairnessabkommen: ÖVP draußen, Rest optimistisch

Konkret geht es nach Neos-Angaben nur mehr um die "Feinabstimmung" in der Frage nach der Höhe von Sanktionen (sprich: Strafen) bei einem Überschreiten der Wahlkampfkostenobergrenze von sechs Millionen Euro.

Dass es Sanktionen geben soll, sei mittlerweile genauso außer Streit gestellt wie eine transparente Auflistung aller Ein- und Ausgaben des laufenden Wahlkampfs.

ÖVP-Ausstieg

Es gibt jedoch nicht nur positive Nachrichten. Nach der FPÖ, dem Team HC Strache und der Bierpartei, die von Anfang an nicht an den Gesprächen teilgenommen hatten, wird auch die ÖVP das Fairnessabkommen nicht unterzeichnen. Die Volkspartei hat die Verhandlungen am Dienstag verlassen.

"Ein Wahlkampf mit Anstand und Fairness wäre tatsächlich überfällig. Allerdings geben zahlreiche Mitbewerber derzeit nur heuchlerische Lippenbekenntnisse ab – und verbreiten gleichzeitig Fake News auf Social Media", klagte ÖVP-Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner in einer Aussendung.