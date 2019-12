Programm gegen Gewalt an Wiener Schulen startet im Februar

„57 Prozent aller Wiener Volksschüler besuchen Schulen, die vor hohen oder sehr hohen sozialen Herausforderungen stehen“, sagt Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky ( SPÖ). Um hier entgegenzuwirken, startet die Stadt im kommenden Jahr das Präventionsprogramm „Respekt: Gemeinsam stärker“ – vorerst an fünf Wiener Schulen mit besonderem Bedarf. 1,2 Millionen Euro lässt man sich das kosten.

„Im Prinzip handelt es sich um Klimapolitik an der Schule“, erklärt Czernohorszky. Gehe es doch um das soziale Klima an den einzelnen Brennpunktschulen. Um Problemen wie Gewalt, Mobbing oder auch Schulabsentismus entgegenzutreten, werden in Kooperation mit dem Integrationsexperten Kenan Güngör für die (vorerst) fünf Schulen individuell maßgeschneiderte Konzepte entwickelt.