Wiener "Summer City Camps" EU-weit unter Top-Projekten

"Kinder, die in neun Wochen Schulauszeit weder betreut noch gezielt gefördert werden, fallen beim Schulstart zurück", sagt Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky ( SPÖ). Die Stadt Wien rief daher die " Summer City Camps" als bildungspolitische Maßnahme ins Leben. In den vergangenen Sommerferien wurde die erschwingliche Kinderbetreuung bereits von 6.200 Schülern in Anspruch genommen.

Das sorgte auch international für Aufsehen - am Mittwochabend wurde die Initiative bei der renommierten "Innovation in Politics"-Preisverleihung in Berlin gewürdigt. Wie vier andere heimische Projekte gehörte sie beim EU-weiten Wettbewerb zu den Siegesanwärtern.

In der Kategorie "Lebensqualität" reihte sich die Stadt Wien unter den zehn Finalisten ein. Die " Summer City Camps" ermöglichten an 25 Standorten Ausflüge, Kulturerlebnisse, Technik-Workshops und Lernförderung für schulpflichtige Kinder von 6 bis 14 Jahren.

Im Gegensatz zu anderen Sommercamps, die zwischen 250 und 700 Euro pro Woche kosten, bezahlten die Eltern für die Teilnahme in diesem Fall aber nur 50 Euro pro Woche. Für Familien, die Sozialhilfe erhalten, war die Kinderbetreuung überhaupt kostenlos.