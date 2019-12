Wien ist drittunfreundlichste Stadt der Welt - und trotzdem lebenswert

Top bei Umweltqualität, Flop bei Freundlichkeit

Besonders gut schnitt Wien bei der Umweltqualität (Platz 3), beim Transportwesen (Platz 11), sowie beim Freizeitangebot und dem Wetter ab (Platz 17). Auch, was die Lebenserhaltungskosten und den Finanz-, sowie Wohnmarkt betrifft, lieferte Wien ein gutes Ergebnis. 44 Prozent der Befragten sind etwa der Meinung, dass Wohnraum in Wien bezahlbar wäre. Im internationalen Vergleich sind es nur 36 Prozent.

Besonders schlecht schnitt Wien aber in Sachen Freundlichkeit ab. 38 Prozent der Befragten gaben an, dass die Wiener gegenüber Expats unfreundlich sind. 45 Prozent geben an, in Wien nur schwer Freunde zu finden.

Gewinner des Expat-Rankings 2019 sind Taipeh, Kuala Lumpur, Ho-Chi-Minh-City und Singapur.