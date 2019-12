Städte-Rankings: Fluch oder Segen?

Auch Bert Brugger, Geschäftsführer von Tourismus Salzburg, sieht eine Erwähnung in Ranglisten dieser Art als Anerkennung und analysiert nüchtern. „Man freut sich, wenn man unter den Top 5 ist. Der Werbewert ist aber nur relevant, wenn man in den Top 3 landet.“ Für Salzburg ist es Alltag. Erst im Oktober kürte der Reisebuchverlag Lonely Planet die Stadt an der Salzach zum besten Ziel 2020. Ein Grund: Das 100-Jahr-Jubiläum der Salzburger Festspiele. Die Getreidegasse in der Mozartstadt wird so schnell nicht verwaisen.

„Je öfter wir genannt werden, desto mehr spüren wir das in Innsbruck.“ Seiler-Lall spricht aber auch Schattenseiten des Ranking-Booms an. „Natürlich kann es zu Problemen kommen, wenn das Verhältnis zwischen Einheimischen und Touristen nicht mehr stimmt.“ Dass man in China das überlaufene Hallstatt vor Jahren nachgebaut hat, sei an dieser Stelle als kurioser Auswuchs erwähnt. Vor allem beliebte Mittelmeer-Metropolen ächzen unter anschwellenden Touristenströmen. In Barcelona wird gegen „overtourism“ und die Verdrängung der Altstadtbewohner durch Vermietungsplattformen demonstriert, in Venedig eine Obergrenze für Tagestouristen eingeführt.