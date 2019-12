Warum Liverpool mehr zu bieten hat als Beatles und Fußball

Fans der Pilzköpfe werden mit diesem Reisebericht vermutlich ebenso wenig glücklich werden wie die Anhänger des fast ebenso berühmten Fußballvereins Liverpool FC. Schon vor der Abreise lautete der Anspruch für den Wochenendtrip in die Metropole am Mersey River: „Everything but the Beatles and Anfield.“ Wem Anfield jetzt nichts sagen sollte: In diesem Stadtteil steht das Heimstadion der Fußballer.

Gleich vorweg: Dreieinhalb Tage sind auch ohne die beiden bekanntesten Botschafter der Stadt zu kurz. Liverpool changiert zwischen seiner alten Tradition als bedeutende Hafen- und Industriestadt und dem neuen Image als moderne, lebensfrohe Metropole. Gerade dieses Wechselspiel macht den Reiz aus.

Mit der Fähre über den Mersey River

Die Stimmung dieses neuen Liverpools lässt sich vielleicht am besten beim Albert Dock und am Pier Head einfangen. Dort legen die Fähren über den Mersey ab und man summt unweigerlich den 60ies-Hit „Ferry Cross The Mersey“ von Gerry & The Pacemakers. Deren Song „You’ll never walk alone“ übrigens, so viel rundes Leder muss sein, die Hymne des Liverpool FC wurde. Vom Wasser aus sieht man die Silhouetten der drei markanten, historischen Hafengebäude, genannt die „drei Grazien“, ebenso wie moderne Hochhäuser und den spektakulären Bau des „ Museum of Liverpool“.