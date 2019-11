Gratis Öffis in Innsbruck - aber nur für Touristen

In den Innsbrucker Öffis werden künftig wohl mehr Touristen sitzen als bisher. Denn ab 1. Mai 2020 können Gäste mit der "Welcome Card" ab einer Aufenthaltsdauer von zwei Übernachtungen kostenlos mit den städtischen Öffis fahren, teilte Innsbruck Tourismus mit. Damit ist die Alpenstadt nach eigenen Angaben die erste Stadt Österreichs, in der Touristen gratis den öffentlichen Verkehr nützen können.