Die ÖBB fahren nun auch nachts direkt in vier Tiroler Skigebiete

"Bequem und ausgeschlafen" sollen die Gäste in den Wintersportorten ankommen. Kombitickets mit Bahnfahrt und Skipass gibt es in Österreich seit längerem, neu ist nun ein Pilotprojekt mit nächtlicher Anreise. Start ist am 7. Jänner 2020.

Per An- und Abreise mit dem ÖBB Nightjet, dem Nachtzug der ÖBB von Wien bzw. aus Hamburg und Düsseldorf, geht es zu vier Tiroler Skigebieten:

St. Anton am Arlberg

am SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental

SkiStar St. Johann in Tirol

Stubaier Gletscher

Die "Transportlücke" vom jeweiligen Zielbahnhof bis zur Unterkunft wird dabei vom Tiroler Bahnhof-Shuttle geschlossen, dessen Kosten gleich bei der Buchung des Gesamtpaketes inbegriffen sind.

Was im Paket enthalten ist

Im Paket enthalten sind die An- und Abreise per Bahn im ÖBB Nightjet inkl. Sitzplatzreservierung ab/bis Hamburg oder Düsseldorf nach Innsbruck, Kufstein oder Wörgl bzw. ab/bis Wien nach St. Anton am Arlberg oder Innsbruck, ein 3-, 4-, 5- oder 6-Tage-Skipass und der Transfer zum gewünschten Hotel im betreffenden Skigebiet und zurück. Die Kunden können aus unterschiedlichen Komfortstufen wählen, wobei auch die Aufzahlung auf 4- oder 6-Bett-Abteil im Liegewagen möglich ist (Frühstück inklusive). Für Kinder und Jugendliche gibt es ermäßigte Pauschalpreise. Zudem wird mit der Handelskette Intersport kooperiert, ÖBB Rail Tours-Kunden können Ski- oder Snowboardausrüstung um zehn Prozent günstiger ausleihen.