ÖBB: So sehen ab 2022 die neuen Designs der Schlafwaggons aus

Außerdem wird in den Nightjet-Abteilen kostenloses W-LAN verfügbar sein. Dies ist derzeit noch nicht der Fall. Auch Wireless-Charging-Plätze (Aufladestationen ohne Kabel) soll es zukünftig geben, was insbesondere die Jugend anregen soll, mehr Strecken mit dem Zug als mit dem Flugzeug zurückzulegen. "Klimaschutz ist für uns auch ein ganz wichtiges Thema, denn wir beziehen ja auch einen Teil unseres Stromes aus dem eigenen Solarkraftwerk!“, so ein Sprecher der ÖBB. Ab 2022 werden die neuen Waggons mitsamt ihren Loks durch Europa zuckeln, doch bis dahin heißt es noch: Warten, warten, warten...