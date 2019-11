Neues Vintage-Hotel bringt Revival der Wechselregion

Der Ausblick auf den Schneeberg am Horizont ist bei gutem Wetter umwerfend. Nach 4,5 Millionen Euro teurer Renovierung ist das konzeptionell neu erdachte Hotel-Restaurant auf 844 Meter Seehöhe ein Gustostückerl. Im Stil der 1960er-Jahre mit viel Liebe zum Detail adaptiert, soll der glamouröse Vintage-Kulttempel für Hochzeiten, Events, Partys, Seminare und Tagungen die 390-Einwohner-Ortschaft in der Wechselregion aus dem Dornröschenschlaf rütteln. Sonntagsgäste schnabulieren zu Wirtshauspreisen köstliche Knödelküche und können die Nacht auf Montag (DZ/F ab 140 €) in den stylischen Zimmern ausklingen lassen. Grelles Neonlicht unterstreicht da und dort die besondere Note.