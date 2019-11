Jung, quirlig, bunt: Warum Löwen die längste Theke Europas hat

Seinen Reichtum und sein prächtiges Erscheinungsbild verdankt Löwen seiner Lage am Dijle-Fluss, die es zur wichtigen Handelsstadt machte. Der Tuchhandel sorgte ab dem vierzehnten Jahrhundert für Wohlstand, die schönsten Gebäude entstanden. Eines davon ist das Rathaus im Stil der Brabanter Spätgotik. Es ist so üppig verziert, dass einem schwindlig werden könnte: Drei Etagen, fünf Türme, in den Nischen zwischen den Fenstern befinden sich 236 Figuren – die steinerne Geschichte der Stadt.

"Fietsen"

Nicht nur die Holländer, auch die Belgier lieben ihre „Fietsen“, wie die Fahrräder hier heißen. Die Schüler radeln damit zur Schule, die Studenten zur Uni und der Tourist kann zur Stadtrundfahrt antreten. Die Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt lassen sich mühelos zu Fuß erwandern, wer allerdings die berühmten Abteien von Löwen kennenlernen will, der leiht sich am besten ein Fiets. Das ist – trotz des holprigen Pflasters auf vielen Plätzen, ungefährlich: Autos nehmen auf die Radler Rücksicht und fahren geduldig hinter ihnen her, statt wie hierzulande um jeden Preis zu überholen. Vierzehn Kilometer ist die Tour lang, die von der Gertrudisabtei mit dem ruhigen grünen Innengarten bis zur Parkabtei führt, in der Gebäude wie Bauernhof, Wassermühle und der kleine Friedhof seit dem siebzehnten Jahrhundert praktisch unverändert sind.