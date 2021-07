Venedig: Ab Juli 2020 müssen Tagestouristen Eintritt zahlen

Lange diskutiert, steht der Termin nun fest: Die Stadt Venedig wird ab 1. Juli 2020 Eintrittsgeld für Tagestouristen kassieren. Dies wurde am Mittwoch vom Gemeinderat beschlossen. Die Gemeinde prüft die technischen Aspekte in Zusammenhang mit dem Einzug des Eintrittsgelds, das unter anderem per Kreditkarte und Paypal gezahlt werden soll.

Das " Eintrittsgeld" für Tagestouristen war vom Kommunalrat im Februar beschlossen worden. Bisher war noch nicht bekanntgegeben worden, wann genau die neue Regelung greift. Auch die Höhe des Betrags muss noch festgesetzt werden.