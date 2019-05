Venedig - Schönheit auf allen Kanälen!

Überhaupt: Giacomo Casanova! Die Leichtigkeit ernst nehmen und den Ernst mit leichter Hand bewältigen – niemand verkörpert die Essenz dieser Stadt so wie er. Und zumindest in einem Aspekt kann jeder Besucher sich den großen Verführer zum Vorbild nehmen: ER war immer neugierig, was hinter der nächsten Ecke auf ihn wartete, verbrachte ebenso viel Zeit in den Palazzi seiner reichsten Bekannten, wie in den Wirtshäusern, die er schon seit seiner Jugend in der ärmlichen Calle de le Muneghe in San Marco kennengelernt hatte. Grafen, Studenten und Schauspieler, Händler und Philosophen – der „Chevalier“ kannte keine Berührungsängste.

Mit Venezianern genießen