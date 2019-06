Venedig: Keine Chance für Massentourismus auf der Swarovski-Insel

Der Trubel des 25 Bootsminuten entfernten Venedigs gleicht einer kaum greifbaren Erinnerung an die hektische Zeit, in der wir leben. Da fügen sich die bedächtigen Schritte und ruhigen Worte von Gastgeber René Deutsch perfekt ins harmonische Bild des seit 2016 buchbaren Rückzugsortes. Dass er dabei den Seespargel tritt, der am Boden wächst, macht nichts. Die Pflanze ist ebenso allgegenwärtig wie die beeindruckende Flora und Fauna, die man heute nur noch in diesem Teil der Lagune findet.

Der Luxus von Santa Cristina ist leise und elegant, authentisch und raffiniert, einfach und vielfältig. Damit das erhalten bleibt, ist die Insel mit Steinen und Bäumen eingegrenzt, um das Eiland vor Erosion zu schützen. Die Natur ist omnipräsent und steht im Mittelpunkt des Strebens von René Deutsch und seiner Frau Sandra.