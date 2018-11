Expat-Studie: Wien weiterhin eine der unfreundlichsten Städte

Deutlich verschlechtert hat sich die Zufriedenheit mit der politischen Stabilität in der Bundeshauptstadt: Nur mehr 68 Prozent der Befragten bewerteten diese als positiv, während es 2017 noch 83 Prozent waren. "Ich bin unzufrieden mit der derzeitigen Regierung und der Präsenz von rechten Parteien darin", wie eine Person aus der Schweiz anmerkte. Beim Thema Finanzen & Wohnen fanden 43 Prozent, dass es leicht sei, in Wien eine Wohnung zu finden (versus 52 Prozent weltweit). Darüber hinaus gaben viele Expats an, mit ihren persönlichen Finanzen zu kämpfen.

Punkten konnte Wien wie gewohnt beim Thema Lebensqualität und bleibt mit Platz sechs in den Top Ten. Bestnoten gibt es in der Rubrik Transport & Verkehr. Neun von zehn Expats in Wien sahen die Umweltqualität der Stadt (91 Prozent) und ihre persönliche Sicherheit (92 Prozent) positiv. Zufriedener waren Expats in Wien mit ihrem Sozialleben - 61 Prozent aktuell im Vergleich zu 53 Prozent im Jahr 2017.