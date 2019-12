Studie sieht Trendwende am Wiener Wohnungsmarkt

Stattdessen steigt vor allem das Angebot an geförderten und freifinanzierten Mietwohnungen. Der Grund: Aufgrund des hohen Investitionsdrucks werden Projekte, die als Wohnungseigentum geplant wurden, oft im Ganzen an einen einzigen Großinvestor verkauft. Dieser vermietet dann die ursprünglich als Eigentum geplanten Einheiten als frei finanzierte Mietwohnung.

Während schon seit ein paar Jahren das Angebot an höherwertigen Wohnungen (ab 1.000 Euro Monatsmiete) gedeckt ist – was sich auch in einer Stabilisierung der Preise widerspiegelt – fehlen nach wie vor Einheiten im leistbaren Segment im Bereich bis circa 700 Euro Monatsmiete.

Kleinere Wohnung werden schnell verkauft

Besonders gefragt sind Zwei- bis Dreizimmerwohnungen. Diese werden von den Immobilienunternehmen auch durchaus errichtet: 49 Prozent der Wohnungen, die derzeit angeboten werden, haben ein bis zwei Zimmer. 35 Prozent haben drei Zimmer, so die Bauträgerdatenbank. Die durchschnittliche Wohnungsgröße beträgt 65,6 Quadratmeter, 91 Prozent der neuen Projekte haben eine Freifläche (Balkon, Terrasse, Loggia oder Garten).

Das größte Wohnprojekt in Bau ist derzeit der „Wohngarten“ des Bauträgers Invester – United Benefits mit 682 Wohnungen, die 2021 in Simmering fertiggestellt werden. 2020 kommen die Bauten am Carree Atzgersdorf mit 525 Wohnungen in Liesing auf den Markt.

Experten erwarten daher, dass sich die Preise weiter stabilisieren werden, und zwar vor allem auch bei Mietwohnungen unter 1.000 Euro Monatsmiete. „Es kommt zu einer preisdämpfenden Wirkung, weil das Angebot die Nachfrage deckt, ja sogar übersteigt“, sagt Michael Pisecky.