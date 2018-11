Wiener Schulen kämpfen mit massiven Belastungen

Fließend Deutsch beherrscht bloß ein Drittel der Schüler, ein weiteres weist Defizite auf und der Rest sind Quereinsteiger ohne Deutschkenntnisse. „Außerordentliche Schüler“, die ohne Benotung 15 Stunden pro Woche in Deutschförderklassen unterzubringen sind beziehungsweise wären. Denn ob Platzmangels müssen diese Kinder in der Grundsteingasse integrativ unterrichtet werden. Also gemeinsam mit ihren Klassenkollegen von einer zweiten Lehrerin. Dass das die Konzentration nicht eben begünstigt, kann jeder beurteilen, der einmal in einem Großraumbüro gearbeitet hat.

Etliche Schüler sind ungefördert. Sie kommen aus bildungsfernen und finanziell schlechter gestellten Familien, manche haben einen Fluchthintergrund und sind traumatisiert. „Alles in allem ergibt das ein riesiges Spektrum, das wir unter einen Hut bringen müssen“, sagt Direktorin Müller.

Gewalterfahrungen gibt es an der Schule trotzdem nicht – und Auffälligkeiten muslimischer Schüler ebenso wenig. „Wir haben kein einziges Mädchen mit Kopftuch“, so die Schulleiterin.

Das mag mit dem Alter der Kinder und der permanenten Betreuung durch die Lehrer zu tun haben. Aber auch damit, „dass wir versuchen, die Kinder gut zu durchmischen“.

Man mache aus der Not eine Tugend und lege den Fokus der Schule neben Naturwissenschaften bewusst auf den Schwerpunkt Mehrsprachigkeit, betont Müller. „Punkto Sprachförderung kooperieren wir mit der Universität Wien“, sagt sie – nicht ganz ohne Stolz. Den Chancenindex sehne man dennoch herbei. Für Sozialarbeiter gäbe es genug Bedarf.