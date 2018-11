Chancenindex: „Kinder dürfen nicht kriminalisiert werden“

Nachsitzen für suspendierte Schüler

Weiters ist ein sogenanntes Normverdeutlichungsverfahren durch das Landeskriminalamt vorgesehen. Darin erklären Kriminalpräventionsexperten den suspendierten Schülern, was ihr Verhalten auslösen kann – wie sich etwa eine Vorstrafe auf ihre Jobchancen auswirkt. So will man dafür sorgen, „dass die Schüler keine Klienten der Polizei werden“.

Die Stadt Wien führt im kommenden Schuljahr zudem den Chancenindex ein. Mittel, etwa für Sozialarbeiter, werden also nach den individuellen Herausforderungen von Schulen und nicht nach der Schüleranzahl verteilt.