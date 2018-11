Härtere Strafen für Gewalt in Schulen?

Wer einen Polizisten im Dienst verletzt, bei dem wird kein Unterschied zwischen leichter und schwerer Körperverletzung gemacht. Einen Polizeibeamten zu verletzten, ist immer ein schweres Delikt. Es droht eine unbedingte Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren – selbst wenn ihm nur ein Kratzer zugefügt wird.

So einen Strafrahmen will ÖVP-Polizeisprecher Karl Mahrer künftig auch bei Lehrern, wenn diese von Schülern angegriffen werden: „Das soll aber nicht nur für Beamte, sondern auch für nicht beamtete Lehrkräfte, also Vertragsbedienstete, gelten“, wünscht sich der Nationalratsabgeordnete im Gespräch mit dem KURIER.

Er erhofft sich damit eine höhere Hemmschwelle – und er erhält Unterstützung aus zwei Bundesländern.