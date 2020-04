Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Sonnig und warm: Der Karfreitag bringt viel Sonnenschein. Am meisten Sonne gibt es diesmal in Westösterreich, in der Osthälfte des Landes ziehen von Norden ein paar Wolken durch. Im Berg- und Hügelland kann es vielleicht auch ein wenig regnen. Der Wind weht überwiegend schwach, im Donauraum, im östlichen Flachland sowie am Alpenostrand mitunter auch mäßig aus Nordwest bis Nordost. Tageshöchstwerte 17 bis 24 Grad.