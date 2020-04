Schönborn: "Die Hoffnung kommt nicht von den Zukunftsforschern"

Es gibt allerdings viele Menschen, darunter nicht wenige Christen, die sich angesichts der Migrationsbewegungen große Sorgen machen, nicht zuletzt um die christliche Prägung Europas, bezüglich damit verbundener sozialer, ökonomischer und kultureller Verwerfungen. Haben Sie dafür Verständnis?

Natürlich habe ich dafür Verständnis. Aber Österreich hat etwa in der ersten großen Syrien-Krise, noch vor 2015, in sehr vorbildlicher Weise ein Resettlement-Programm gemacht – da sind 2.500 besonders vulnerable Personen mit Hilfe des UNHCR und der Kirchen nach Österreich gekommen. Die aktuelle Bitte, jetzt besonders schutzbedürftige unbegleitete Minderjährige aufzunehmen – da geht es nicht um große Zahlen – wäre auch erfüllbar. Not lehrt beten – Not lehrt aber auch, die Not der anderen zu sehen; die eigene Not darf uns nicht die der anderen vergessen lassen.

Dass man die Not sehen soll, ist unbestritten – die Frage, an der sich die Geister scheiden, ist ja, welche Schlüsse man daraus zieht. So wie es etwa auch klar ist, dass Armut zu bekämpfen ist, aber über das Wie gibt es unterschiedliche politische Vorstellungen …

Wir müssen nicht die Welt retten. Aber wir sind hin und wieder gefordert, einem Nachbarn, dem es schlecht geht, das Essen zu bringen oder eben auch dann zu helfen, wenn wir selber in Schwierigkeiten sind. Ich erinnere auch daran, wie ich als Baby 1945 nach Österreich gekommen bin, das damals am Boden lag – und wir sind trotzdem aufgenommen worden.