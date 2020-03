Das Osterfest vor dem Fernsehapparat

Ostern und Weihnachten zählen zu jenen christlichen Feiertagen, an denen die Kirchen voll besetzt sind. Heuer allerdings werden an den Ostertagen die Kirchenbänke leer bleiben. Nachdem Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündet hat, dass die derzeitigen Beschränkungen erst danach aufgehoben werden könnten, ist klar, dass es weder in der Karwoche noch am Ostersonntag öffentliche Gottesdienste geben wird. Mitfeiern kann man nur mit Hilfe des Fernsehapparats oder über das Internet.

Der Geist von Ostern

Für viele Gläubige ist es ein schwerer Schlag, dass sie von den Messen ausgesperrt sind. In der Bischofskonferenz wird derzeit intensiv daran gearbeitet, dass der Geist von Ostern dennoch spürbar bleibt. Dafür wurde eine Ad-hoc-Kommission eingerichtet, die sich mit den Fragen der Corona-Pandemie auseinandersetzt. Ihr gehören Kardinal Christoph Schönborn, Erzbischof Franz Lackner sowie die Bischöfe Manfred Scheuer und Wilhelm Krautwaschl an.

Diese haben den für Liturgiefragen zuständigen St. Pöltner Weihbischof Anton Leichtfried beauftragt, Richtlinien für eine Osterwoche in Zeiten des Coronavirus auszuarbeiten. Leichtfried muss bis Dienstag seine Vorstellungen auf den Tisch legen. Die Kommission wird danach – per Videokonferenz im engen Kontakt mit den übrigen Bischöfen – den Leitfaden absegnen.