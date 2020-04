Das Kreuz dieser Welt

Ostern, das ist starker Tobak. Nichts das Herz Erwärmendes wie Weihnachten. Die Geschichte von der Geburt eines Kindes, zumal unter dramatischen Umständen wie damals in Bethlehem, ist emotional stark aufgeladen und erschließt sich unmittelbar, auch dem Nichtgläubigen.

Die Erzählung einer Hinrichtung, der darauf sich ausbreitenden Verzweiflung, Verunsicherung, Leere der Anhänger und Freunde des Delinquenten und schlussendlich – aus gläubiger Perspektive – dessen Auferstehung ist deutlich härter, schwieriger.

Gleichwohl ist das am heutigen Karfreitag im Zentrum stehende Kreuz ein stringentes Symbol: Leiden, Scheitern, Tod sind wesentliche Erfahrungen eines jeden Menschen, wie immer man damit umgehen mag. Selbst noch in der banalen Redewendung "Das Kreuz mit …" schwingt eine Ahnung davon mit, wie vieles in unserem Leben nicht gelingen will, sich nicht rundet, wie viele Pläne, Visionen, Träume unterschiedlichster Art stets aufs Neue durchkreuzt werden.

In diesen Tagen ist wieder oft davon die Rede, dass die "Welt aus den Fugen" geraten sei. Aber war sie das nicht immer? Ein auch nur oberflächlicher Durchgang durch die Jahrhunderte zeigt, dass diese Welt nie "in Ordnung" war – und vielleicht ist sie sogar heute, ohne die großen Probleme unserer Zeit leugnen oder auch nur kleinreden zu wollen, weniger denn je "aus den Fugen".