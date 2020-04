Erntebeginn: Spargel aus untypischer Region

„Sehr gut“ schaut es momentan für den Spargel aus – dieses Urteil verkündet der junge Landwirt Karl Hollaus. Mit der Ernte des weißen Spargels konnte er in diesem Jahr schon am 1. April beginnen – also zwei Wochen früher als im vergangenen Jahr. Grund sind die milden Wintertemperaturen dieser Saison im Jänner und im Februar.

Das Wachstum des Spargels hänge stark von der Temperatur ab, erklärt der 24-Jährige. „Wenn die Temperatur stimmt und Spargel-Hauptsaison ist, kann er bis zu zehn Zentimeter pro Tag wachsen“, sagt er. Große Temperaturschwankungen seien ein Nachteil beim Wachstum. Obwohl es vergangene Woche kalt war, habe sich der weiße Spargel gut entwickelt. Ohne die Kälte wäre es sogar noch früher mit der Ernte losgegangen. „Der grüne Spargel wäre bei der Kälte abgefroren, er war aber Gott sei Dank noch nicht aus der Erde draußen“, sagt Hollaus. Mitte nächster Woche werde es dann auch den grünen Spargel geben, kündigt er an.