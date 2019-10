Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Sonnig und warm: In Ober- und Niederösterreich, in Wien, im Burgenland sowie teils im Grazer Becken und inneralpin liegen während der ersten Tageshälfte in Becken und Tälern häufig Nebel oder Hochnebel zäh. Örtlich nieselt es aus der feuchten Schicht. Bis über Mittag wird die Nebeldecke aber langsam dünner und auch unten steigen die Chancen auf Sonnenschein. Besonders zäh sind die Nebel aber im Osten und im westlichen Donauraum. Überall sonst präsentiert sich das Wetter den ganzen Tag über sonnig und trocken. Alpennordseitig sowie am Alpenostrand frischt mäßiger bis lebhafter Wind aus südlichen Richtungen auf. Die Temperaturen in der Früh zwischen 6 und 11 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen umspannen 12 bis 26 Grad, abhängig von Nebel, Südföhn und Sonnenschein.