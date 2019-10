Wiener AKH erneut im Zwielicht: „Ein Sittenbild einer Klinik“

Medizinische Sensationen wie die weltweit erste Zungentransplantation und Promi-Patienten von George Michael bis hin zu Niki Lauda. Dafür ist das Wiener AKH, Österreichs größtes Spital, auch international bekannt.

In den vergangenen Jahren bekam das Image der Vorzeigeklinik aber vermehrt Risse. Dafür verantwortlich sind interne Konflikte, Intrigen und Skandale, die gerade vor Spitzenmedizinern des Hauses nicht halt machen und in regelmäßigen Abständen an die Öffentlichkeit geraten. Jetzt geriet einer der prominentesten Ärzte schwer in Kritik.