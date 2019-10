Eurotransplant rudert zurück: Organspende war rechtens

Nun will m an in der Causa aber anscheinend nicht weiter nachforschen, wie das Schreiben an den KURIER nahelegt. Eurotransplant sehe die Zuständigkeit beim AKH und österreichischen Behörden – und die ermitteln bereits. Das AKH hat eine internationale Expertenkommission einberufen, und die Ärztekammer beschäftigt den Ehrenrat damit.

Außerdem äußerte sich die Ärztekammer auch zum Vorwurf der zu hohen Honorare. „Es ist üblich, dass Honorare bei ausländischen Selbstzahlern höher ausfallen können. Wir wollen hier keine medialen Vorverurteilungen“, sagt Ärztekammer-Sprecher Hans-Peter Petutschnig.