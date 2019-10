Angeblicher AKH-Organskandal: Chefchirurg spricht von Intrige

Wieder einmal ist es ein Medienbericht der Süddeutschen Zeitung, der an einem Freitag einen Skandal in Österreich aufdecken will. Das Blatt habe Unterlagen zugespielt bekommen, wonach es Unregelmäßigkeiten bei Organspenden im Wiener AKH geben soll.

Der Vorwurf: Einer 47-jährigen Griechin sei im Oktober nach nur vier Stunden eine Spenderlunge transplantiert worden. Patienten warten normalerweise Wochen oder Monate auf ein passendes Organ. Durchgeführt wurde die OP vom renommierten Chefchirurgen Walter Klepetko. Dieser soll für die Transplantation 17.000 Euro Honorar kassiert haben – etwa das dreifache dessen, was so eine OP bei einem österreichischen Patienten einbringt. Der Mediziner zeigte sich im KURIER-Gespräch am Samstagvormittag alles andere als überrascht über den Medienbericht, denn: „Mir wurde das mehrfach angekündigt, dass etwas gegen mich kommen wird. Das ist eine interne Attacke“, sagt Klepetko.

Nach seiner Wahl zum Vorstand der Uniklinik für Chirurgie hätte sich im Kollegium eine Front gegen ihn gebildet. Die Vorwürfe seien allesamt Humbug. Die griechische Patientin sei tatsächlich in Wien von ihm operiert worden, das hatte aber einen guten Grund: „Wir bauen seit Jahren Transplantationsprogramme in verschiedenen Ländern auf. Es läuft auch eine Kooperation mit Griechenland. Das wäre die erste Lungentransplantation der Kollegen dort gewesen. Der Fall war aber extrem kompliziert und natürlich will man so ein Programm nicht mit dem Tod einer Patientin starten“, so Klepetko.