Laudas Lungentransplantation: Die wichtigsten Fragen & Antworten

Damit widerspricht Klepetko auch Spekulationen, der prominente Lauda sei gegenüber anderen Patienten bevorzugt worden. Von den insgesamt etwa 2000 Patienten, die in Wien bisher eine neue Lunge erhalten haben, wurden 120 „von der Pumpe weg“ operiert. „Bei allen betrug die mittlere Wartezeit drei Tage.“

Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen zu Lungentransplantationen:

Wie häufig sind Lungentransplantationen?

In Wien, einem der weltweit führenden Zentren, werden jährlich 120 Lungen transplantiert, pro Woche etwa zwei bis drei. Hauptursache ist COPD, Lungenentzündungen sind eher die Ausnahme – wenn sie nämlich ein System, das ohnehin auf der Kippe steht, zum Kollabieren bringen, erklärt Transplantationsexperte Ferdinand Mühlbacher.

Vergleichbare Zentren wie in Wien gibt es auch in Hannover und Toronto; mit beiden Zentren arbeitet Wien eng zusammen. Die erste Transplantation in Wien fand 1989 statt – am 9. November, dem Tag, als die Berliner Mauer fiel. Durchgeführt wurde sie von Walter Klepetko. Er leitet heute das Lungentransplantationszentrum an der Wiener MedUni/AKH.

Wer teilt die Spender-Lungen zu?

Die Zuteilung aller Spender-Organe erfolgt über die unabhängige europäische Schaltzentrale für Organtransplantationen. Der Organisation mit Sitz in den Niederlanden gehören Belgien, Deutschland, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Ungarn und Slowenien an. Speziell bei Spender-Lungen habe man in den vergangenen Jahrzehnten eine enge Kooperation mit unseren Nachbarländern aufgebaut, sagt Klepetko: „Darum verfügen wir über einen sehr guten Spender-Pool.“ An der Wiener MedUni/AKH werden alle Spender-Lungen aus der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Slowenien, Griechenland, Zypern, Rumänien und Estland transplantiert, da diese Länder selbst kein Transplantationszentrum besitzen. „Das ist eine Win-win-Situation für beide Seiten.“ Im Rahmen der Kooperation werden in Wien seit Jahren Kollegen aus diesen Ländern ausgebildet – mit dem Ziel, Zentren aufzubauen.