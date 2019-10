Champions League: Die nächste Reifeprüfung für Red Bull

Schon 395 Tage oder genau ein Jahr und ein Monat ist es her, da gastierte Rapid Wien zum letzten Mal in der Red-Bull-Arena. Erst am Sonntag wird es das Prestigeduell in der Bundesliga in Salzburg wieder geben. Mit Napoli gibt es hingegen schon heute Mittwoch ein Wiedersehen im EM-Stadion, obwohl die Italiener erst vor 223 Tagen oder rund sieben Monaten in Salzburg zu Gast waren (21 Uhr).

Die Champions-League-Auslosung wollte es so, dass Österreichs Nummer 1 und Italiens Nummer 2 schon wieder aufeinandertreffen. Und das dritte Gruppenspiel ist für Salzburg ein wegweisendes, wird Napoli als Gegner im Kampf um Platz 2 hinter Topfavorit Liverpool und den damit verbundenen Aufstieg ins Achtelfinale angesehen.

Dass die Salzburger die Italiener zu Hause besiegen können, haben sie mit dem 3:1 am 14. März 2019 bewiesen. Der KURIER hat sich angeschaut, was sich seit damals verändert hat und was hingegen gleichgeblieben ist: