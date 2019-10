Norbert Hofer: "Ein Mandat weniger erschüttert mich nicht"

KURIER: Herr Hofer, Philippa Strache nimmt das Mandat an. War es ein Fehler, sie für die FPÖ aufzustellen?

Norbert Hofer: Ein Mandat weniger, das erschüttert mich nicht. Ich habe damit gerechnet, dass Philippa Strache das Mandat annehmen wird.

Trotzdem entgehen dadurch der FPÖ rund 250.000 Euro Parteienförderung in den kommenden fünf Jahren … Geld ist nicht das Wichtigste in der Politik. Es gibt Parteien, die mit ganz geringen Mitteln angetreten sind und erfolgreich waren. Wichtig ist, eine Begeisterung in der Partei zu schaffen.