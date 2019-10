Kickl teilt gegen Philippa Strache aus: Ihr Verhalten sei "parteischädigend"

Philippa Strache wird ihr Nationalratsmandat annehmen. Das kündigte die Frau von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache am Dienstag an und beendete damit das Rätselraten um ihre politische Zukunft.

Sie habe die letzten Tage und Wochen "intensiv dazu genutzt", über die Annahme des Mandats nachzudenken, schrieb Strache in einer Aussendung. Die "Mitgliedschaft in der obersten Volksvertretung unseres Landes" sei nicht nur "ein einzigartiges Privileg, sich selbst in den ehrenvollen Dienst seiner Heimat stellen zu dürfen, sondern insbesondere die Wahrnehmung einer verantwortungsvollen Aufgabe und bedeutsamen Pflicht gegenüber jenen Menschen, die mit einem klaren Bürgervotum bei freien Wahlen unbeeinflusst entschieden haben".

Mut und Ideale

Das Wahlrecht sei nichts Selbstverständliches und Menschen zu verdanken, die den Mut und den Idealismus hatten, für ihre Rechte zu kämpfen, schrieb Strache weiter. "Derselbe Mut und dieselben Ideale" hätten nun zu ihrer Entscheidung geführt, "dem demokratischen Volksentscheid Respekt entgegenzubringen" und das Mandat an- sowie "mit größtmöglichen Einsatz gewissenhaft wahrzunehmen".

Das tue sie "trotz aller Anfeindungen und artikuliertem Misstrauen aus der eigenen Parteienfamilie", so Strache. Denn: Die "Verleumdungen der letzten Wochen und die daraus resultierende öffentliche Diskussion, zu der zu meiner großen Enttäuschung in großem Ausmaß ehemalige Parteifreunde beigetragen haben, waren kränkend, verletzend und angesichts der Dimension verbreiteter unwahrer Behauptungen schlichtweg verwerflich".