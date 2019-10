Grüne feiern Wiedereinzug, Rendi trifft Lercher, Strache lässt FPÖ zappeln

Hinter der Intrige wird die Seilschaft der SPÖ-Liesing vermutet (was diese bestreitet). Nun wird befürchtet, dass Doris Bures als prominente Vertreterin der Liesinger Gruppe bei der Nominierung als Zweite Nationalratspräsidentin von manchen SPÖ-Abgeordneten gestrichen wird.

FPÖ: Geschlossenheitstest

Mit Spannung zu erwarten sind auch die Wahlergebnisse im FPÖ-Klub, der sich um 17 Uhr trifft. Da stehen Parteichef Norbert Hofer und Klubobmann Herbert Kickl zur Wahl. Hofer will für das Nationalratspräsidium nominiert werden, Kickl will Klubchef werden. An den Wahlergebnissen wird man ablesen können, wie geschlossen die FPÖ hinter ihrem Führungspersonal steht. Hofer und Kickl vertreten zwei Flügel: Hofer will mit der ÖVP weiter regieren, Kickl will in die Opposition.