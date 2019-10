Sigrid Maurer: Die grüne Reizfigur

Von Sebastian Kurz hält Sigrid Maurer denkbar wenig. Er müsse sich „um 180 Grad“ drehen, sagte die Grüne am Wahlabend – und war in ihrer Ablehnung ein Stück konkreter als andere in ihrer Partei, die man zur Aussicht auf Türkis-Grün befragte. Ein Sager, auf den Stille folgte. Maurer spricht seither nicht mehr, lehnt Interviewanfragen ab.

Gut möglich, dass man ihr das nahegelegt hat. Sager wie diese sind im Vorfeld von Sondierungen kontraproduktiv. Nicht, weil Maurer in der Partei so viel Gewicht hätte. Eher, weil sie und jene, die ihre Ansicht teilen, für den potenziellen Partner ÖVP vor allem eines sind: nervig.

Maurer und die "Hater"

Das gehört zur Marke Maurer, so inszeniert sie sich seit jeher. Man erinnere sich etwa an das Foto, das sie mit Champagnerglas in der einen Hand und ausgestrecktem Mittelfinger an der anderen zeigt, als die Grünen 2017 aus dem Nationalrat flogen. „To the haters with love“, postete sie da.