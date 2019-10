Nationalratsmandat: Philippa Strache fordert Bedenkzeit

Das gelte auch für die in den vergangenen Wochen medial heiß diskutierte Anschaffung von Kleidungsstücke und Mode-Accessoires. Solcherlei Behauptungen würden allein dem Zweck dienen, Philippa Strache zu diffamieren, heißt es in der Erklärung.

Die Wiener Landeswahlbehörde hatte am Mittwoch festgestellt, dass Strache ein Mandat im Nationalrat zusteht. Die blaue Parteispitze will sie aber nicht in den Klub aufnehmen. Für Strache bleibt also die Möglichkeit, als sogenannte "wilde Abgeorndete" ihren Sitz im Nationalrat anzunehmen.