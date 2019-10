Nationalratsmandat für Strache fix - aber nicht im FPÖ-Klub

Die FPÖ hatte Anfang der Woche diese Variante noch angekündigt. Damit hätte man Philippa Strache den Einzug in den Nationalrat verwehrt. Nun liegt es allein in ihrer Hand, ob sie das Mandat wahrnimmt oder nicht.

Nicht im FPÖ-Klub

Eines ist jedoch bereits klar: Strache wird keinesfalls Mitglied des FPÖ-Klubs. Das stellte Parteichef Norbert Hofer gegenüber dem KURIER klar. Das heißt: Sollte Strache Parlamentarierin werden, dann als wilde Abgeordnete.

Das wurde mittlerweile auch per Aussendung des Klubs bekanntgegeben. "Die FPÖ spricht sich vor dem Hintergrund der in der sogenannten "Spesencausa“ laufenden Ermittlungen der Behörden und der diesbezüglichen internen Untersuchungen gegen die Aufnahme von Philippa Strache in den Freiheitlichen Parlamentsklub aus", heißt es in dem knappen Text.

Die Klubspitzen Hofer und Herbert Kickl bekräftigen auch "die von der Wiener FPÖ-Landesgruppe geäußerte Kritik an der Rechtsansicht des Innenministeriums, Harald Stefan das Wahlrecht zwischen den von ihm errungenen Mandaten auf Regionalwahlkreis- und Landesebene vorzuenthalten".

Die Entscheidung der Wiener Landeswahlbehörde müsse zur Kenntnis genommen werden, "jedoch laden wir die übrigen Parlamentsparteien ein, dieses Thema so rasch wie möglich durch eine gesetzliche Klarstellung der Nationalratswahlordnung zu bereinigen, sodass diametral entgegengesetzte Interpretationen künftig nicht mehr möglich sind. Die FPÖ wird hier in der kommenden Gesetzgebungsperiode einen entsprechenden Vorschlag präsentieren“, kündigen Hofer und Kickl an.