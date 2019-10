Anspruch auf Mandat: "Die Straches" als ewiges Problem

Denn in der Parteiführung der FPÖ sind die Straches alles andere als wohlgelitten. Und so bekräftigten FPÖ-Boss Norbert Hofer und Klubobmann Herbert Kickl unmittelbar nach der Sitzung der Wiener Landeswahlbehörde, dass man eines jedenfalls garantiere, nämlich: Philippa Strache wird nicht Mitglied des freiheitlichen Parlamentsklubs.

Sollte Strache also nicht aus freien Stücken auf ihr Parlamentsmandat verzichten, würde sie unmittelbar nach der Angelobung in der konstituierenden Sitzung am 23. Oktober aus dem Klub der Freiheitlichen ausgeschlossen – und zur fraktionslosen, im Polit-Jargon „wilden“ Abgeordneten.

Das Argument der Parteispitze, Strache aus dem Klub zu werfen, sind die laufenden Ermittlungen in der Spesenaffäre und die damit verbundenen internen Untersuchungen in der Partei.

Nicht von ungefähr besteht in der FPÖ die Sorge, dass die bloße Präsenz des Namens Strache verhindert, dass die Partei die Ibiza- und Spesenaffäre überwindet.

Philippa Strache schweigt

Was Strache selbst nun tut, blieb bis zuletzt offen: Sie reagierte weder auf Anfragen des KURIER noch erklärte sie sich öffentlich zur Causa.

Apropos Norbert Hofer: Am Mittwoch errang Klubchef Herbert Kickl einen kleinen symbolischen Sieg über seinen Parteichef: Der frühere Innenminister überholte Hofer bei der Zahl der Vorzugsstimmen – und das in einem durchaus bemerkenswerten Ausmaß: In den acht bislang ausgezählten Bundesländern ( Wien fehlt noch) kommt Kickl auf 60.541 Stimmen und damit deutlich mehr als Hofer mit 25.630.