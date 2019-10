Sport statt Knabberspaß: Wer weniger snackt, bewegt sich mehr

Runter von der Couch, rein in die Sportschuhe: Den inneren Schweinehund zu bändigen, fällt den wenigsten Menschen leicht. Neueste Forschungserkenntnisse liefern nun einen interessanten – und durchaus praktischen – Ansatz, wie die sportliche Unlust überwunden werden könnte.

Worum geht es: Ein Wissenschaftsteam aus Japan beobachtete in Experimenten Mäuse, die nur zweimal täglich gefüttert wurden, dabei, wie sie öfter und aus freien Stücken ins Laufrad kletterten. Nager, die uneingeschränkt Zugang zu ihren Näpfen hatten, waren im Vergleich inaktiver. Die Futtermenge schien das Aktivitätslevel nicht zu beeinflussen: Beide Mäusegruppen fraßen in etwa gleich viel, schreiben die Forscher um Mediziner Yuji Tajiri von der Universität Kurume im Journal of Endocrinology.