Mit welchem Sport Sie Ihr Leben verlängern können

Wer im Alter gesund und fit bleiben will, sollte regelmäßigen Sport in seinen Alltag integrieren. Ob man dabei auf Ausdauer- oder eher Krafttraining setzen sollte, ist wissenschaftlich umstritten. Während viele Studien in Richtung Joggingschuhe weisen, plädiert eine brasilianische Untersuchung nun für den Griff zu den Hanteln.

Laut deren Ergebnissen, die beim Kongress "EuroPrevent 2019" der Europäischen Kardiologengesellschaft in Lissabon vorgestellt wurden, reicht es allerdings nicht, Gewichte zu stemmen. Entscheidend sei, mit welcher Geschwindigkeit die Übungen ausgeführt würden, so das Resultat der Sportmediziner von der Klinik Clinimex in Rio de Janeiro.

Die Schnellkraft ist wichtig

Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Unterschied zwischen Maximalkraft und Schnellkraft: Erstere beschreibt die höchste Kraft, welche die Muskeln und das Nervensystem gegen einen Widerstand aufbringen können. Die Maximalkraft kommt etwa dann zum Einsatz, wenn man ein liegen gebliebenes Auto schieben muss. Die Schnellkraft ist diejenige, mit der man den eigenen Körper oder auch Gegenstände innerhalb von kurzer Zeit mit maximaler Kraft beschleunigt, zum Beispiel beim schnellen Treppensteigen.