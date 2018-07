Wie Krafttraining gegen das Altern hilft

Die liebenswerte „ Urli“ erzählt, dass sie auch noch jenseits ihres 80. Geburtstags täglich auf ihr Wohlbefinden achtet. Ihr Credo: „Wenn ich keinen Sport machen würde, wären meine Arme und Beine längst steif.“

Schon vor dem Frühstück bringt sich Frau Jungwirth zehn Minuten mit Dehnungsübungen in Schuss, ein Mal pro Woche geht sie jeweils eine halbe Stunde walken, und am Mittwoch um 10 Uhr zu ihrem Pflichttermin: „Zum Senioren-Turnen im Bundessportzentrum in der Südstadt.“

Auch beim Essen passt sie auf: „Es gibt Fleisch, nicht zu viel, es gibt Fisch, viel Gemüse, Salat und selbstverständlich auch Obst.“

Ernährung

Eine optimierte Ernährung im Alter ist den Forschern der Universität Wien ein besonderes Anliegen. In der aktuellen Studie wollen sie herausfinden, ob sich ein Mehr an Proteinen in Kombination mit Krafttraining auf den Gesundheitszustand der Teilnehmer positiv auswirkt.

„Das ist jedenfalls unsere These“, so der Ernährungsexperte Karl-Heinz Wagner. Zur Erklärung: Tierische Proteine stecken im Fleisch, im Fisch und in Eiern, pflanzliche Proteine etwa in Hülsenfrüchten. Der hohe Fleischkonsum in Österreich täuscht darüber hinweg, ältere Menschen nehmen oft zu wenig Proteine für den Muskelaufbau zu sich, erläutert Wagner. Zum einen essen sie heute weniger als in ihrer Jugend, zum anderen werden die Proteine nicht mehr so effizient im Körper verwertet.

Muskelmasse schmilzt

Warum das von Bedeutung ist? Weil bei Menschen ab dem 50. Lebensjahr die Muskelmasse innerhalb von nur einer Dekade um zehn Prozent schmilzt. Und weil umgekehrt ein Mehr an Muskeln zahlreiche Vorteile im Alter bietet (siehe rechts).

Kräftigungsübungen empfohlen

Eine allgemeine Empfehlung bezüglich Training bietet der Sportwissenschaftler im Team, Bernhard Franzke, an: „Wir raten zu Gymnastik und zu Kräftigungsübungen, und diese zwei bis drei Mal pro Woche.“

Radfahren und Staubsaugen können übrigens auch als Training angerechnet werden. Mit den Urenkeln auf der Erde herumkugeln, so wie das Maria Jungwirth gerne tut, natürlich auch.