Bewegung im Alter bringt sechs Jahre

Österreichs Gesundheitsminister Alois Stöger steckt die Ziele mit seinem nationalen Aktionsplan Gesundheit etwas vorsichtiger. Im Rahmen der Präsentation des Berichts über die "Gesundheit und Krankheit der älteren Generation in Österreich" erklärte er Freitag: "Betrachtet man die Jahre, die in Gesundheit verbracht werden, liegt Österreich unter dem Durchschnitt. Daher ist es das oberste Ziel der (erst kürzlich beschlossenen, Anm.) Gesundheitsziele, die Gesundheitserwartung bis 2020 um zwei Jahre zu steigern."

Der Bericht zeigt laut Stöger besonderen Handlungsbedarf in den Bereichen Bewegung, psychische Erkrankungen und Zahnversorgung. "Im Endeffekt muss sich das gesamte Gesundheitssystem mit den Zahlen aus dem Bericht auseinandersetzen." Im nationalen Aktionsplan Ernährung habe man die Bedürfnisse von Senioren berücksichtigt. Der Aktionsplan für mehr Bewegung habe gerade die Konsultationsphase beendet. Die Pläne sollen helfen, die Menschen in ihren Lebenswelten zu erreichen und ihre Gesundheit zu stärken. So konnte etwa der Seniorensport schon erheblich gesteigert werden.