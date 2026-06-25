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Österreich

Hitzewelle hält an – alle aktuellen Infos im Überblick

Die Hitzewelle hat Österreich und weite Teile Europas fest im Griff. Wie geht es weiter? Alle aktuellen Meldungen dazu hier.
25.06.2026, 11:19

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++ THEMENBILD ++ HITZE - HÖCHSTE WARNSTUFE AM WOCHENENDE UND MONTAG IM NORDOSTEN

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Alle News zur Hitzewelle

  • |Amina Beganovic

    Heißer Humor

    Auch die Tagespresse hat die aktuelle Hitzewelle als Anlass für ein satirisches Posting genommen. 

  • |Amina Beganovic

    Hitzschlag, Sonnenstich & Co: Warnzeichen

    Wenn der Körper überhitzt, kann daraus rasch ein medizinischer Notfall werden. Auf welche Symptome man achten sollte, wann sofort die Rettung gerufen werden muss.

  • |Daniela Wahl

    Armutskonferenz: Armut verdoppelt Hitzetod-Risiko

    Armut erzeugt nach Angaben der Armutskonferenz ein doppelt so hohes Hitzetod-Risiko. "In der Hitzewelle sterben Menschen, besonders gefährdet sind ältere und pflegebedürftige Personen, kranke Kinder und Patienten mit Herz-Kreislauf-Problemen - und da Haushalte in Vierteln mit geringem Einkommen", warnte das Netzwerk am Donnerstag.

    "In Österreich verzeichnen wir zwischen 500 und 1.000 Hitzetote im Jahr. Mehr als 47.000 Menschen sind vor drei Jahren in Europa an den Folgen hoher Temperaturen gestorben, wie das Barcelona Institute for Global Health erhoben hat", hieß es weiter. Die wenigsten versterben direkt an einem Hitzschlag. Meist seien die hohen Temperaturen ein erschwerender Faktor, der für verletzliche Gruppen mit Vorerkrankungen gefährlich wird.

  • |Amina Beganovic

    Regionen in Italien stoppen Arbeiten in der Mittagszeit

    Wegen Afrikanischem Hoch „Caronte“ werden in Italien Temperaturen bis zu 40 Grad erwartet - Gesundheitsministerium beruft Krisentreffen in Rom ein.

  • |Amina Beganovic

    Warum uns Hitze so erschöpft

    Was bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke im Körper passiert und welche Folgen Hitze auf die Psyche haben kann.

  • |Amina Beganovic

    Hunderte Hitzetote 2025: Dieses Bundesland war besonders betroffen

    Der Sommer 2025 forderte wieder hunderte hitzebedingte Todesfälle. Jedoch deutlich weniger als im Rekordjahr 2024.

    Mehr dazu hier:

  • |Amina Beganovic

    Urlauber sitzen bei 50 Grad in Flugzeug fest

    Am Sonntagnachmittag saßen Passagiere eines SunExpress-Flugs von Frankfurt nach Antalya mehr als eine Stunde in einer stark überhitzten Maschine fest.

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