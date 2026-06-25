Hitzewelle hält an – alle aktuellen Infos im Überblick
- Hitzealarm in weiten Teilen Europas – und es kommt noch schlimmer
- Glut statt Sommer: 40 Grad am Wochenende erwartet
- Wie können aus 13 offiziellen Hitzetoten plötzlich fast 1.000 werden?
- Kein Zufall: Wie die Erderwärmung Europas aktuelle Hitzewelle antreibt
- Warnungen vor Hitzewelle in Kroatien: Was Urlauber jetzt beachten müssen
- Frankreich: Hitze führte zu Stromausfall bei Tausenden Haushalten
- Hitzewelle im Spital: Maßnahmen für Patienten und Personal
- Unerträgliche Hitze in den Klassen: Erste Schulen verkürzen bereits die Unterrichtszeit
- Sport bei Hitze: Sportmediziner erklärt, worauf zu achten ist
Lesen Sie hier mehr Meldungen dazu.
Alle News zur Hitzewelle
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Heißer Humor
Auch die Tagespresse hat die aktuelle Hitzewelle als Anlass für ein satirisches Posting genommen.
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Hitzschlag, Sonnenstich & Co: Warnzeichen
Wenn der Körper überhitzt, kann daraus rasch ein medizinischer Notfall werden. Auf welche Symptome man achten sollte, wann sofort die Rettung gerufen werden muss.
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Armutskonferenz: Armut verdoppelt Hitzetod-Risiko
Armut erzeugt nach Angaben der Armutskonferenz ein doppelt so hohes Hitzetod-Risiko. "In der Hitzewelle sterben Menschen, besonders gefährdet sind ältere und pflegebedürftige Personen, kranke Kinder und Patienten mit Herz-Kreislauf-Problemen - und da Haushalte in Vierteln mit geringem Einkommen", warnte das Netzwerk am Donnerstag.
"In Österreich verzeichnen wir zwischen 500 und 1.000 Hitzetote im Jahr. Mehr als 47.000 Menschen sind vor drei Jahren in Europa an den Folgen hoher Temperaturen gestorben, wie das Barcelona Institute for Global Health erhoben hat", hieß es weiter. Die wenigsten versterben direkt an einem Hitzschlag. Meist seien die hohen Temperaturen ein erschwerender Faktor, der für verletzliche Gruppen mit Vorerkrankungen gefährlich wird.
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