Hitzewelle hält an – alle aktuellen Infos im Überblick

Armut erzeugt nach Angaben der Armutskonferenz ein doppelt so hohes Hitzetod-Risiko. "In der Hitzewelle sterben Menschen, besonders gefährdet sind ältere und pflegebedürftige Personen, kranke Kinder und Patienten mit Herz-Kreislauf-Problemen - und da Haushalte in Vierteln mit geringem Einkommen", warnte das Netzwerk am Donnerstag.

"In Österreich verzeichnen wir zwischen 500 und 1.000 Hitzetote im Jahr. Mehr als 47.000 Menschen sind vor drei Jahren in Europa an den Folgen hoher Temperaturen gestorben, wie das Barcelona Institute for Global Health erhoben hat", hieß es weiter. Die wenigsten versterben direkt an einem Hitzschlag. Meist seien die hohen Temperaturen ein erschwerender Faktor, der für verletzliche Gruppen mit Vorerkrankungen gefährlich wird.