Arbeiterkammer warnt vor Fake-Klimageräten aus dem Internet

Die Arbeiterkammer (AK) Salzburg warnt angesichts der Hitze der vergangenen Wochen vor unseriösen Online-Anbietern von Klimageräten. „Im Internet und in sozialen Medien wird derzeit massiv für angeblich revolutionäre Kühlgeräte mit Weltraumtechnologie geworben, die Räume innerhalb weniger Sekunden herunterkühlen sollen“, informierten AK-Konsumentenschützer am Mittwoch. Hinter den Werbeversprechen würden dann jedoch häufig keine echten Klimaanlagen stecken.

Oft nur Mini-Luftkühler oder Akku-Ventilatoren verbaut Vielmehr verfügen die Produkte lediglich über einfache Akku-Ventilatoren oder Mini-Luftkühler mit geringer Wirkung. „Manche Geräte können mit Wasser oder Eiswürfeln befüllt werden. Dadurch kann sich die Luft unmittelbar vor dem Gerät zwar etwas kühler anfühlen, einen ganzen Raum können solche Geräte jedoch nicht wirksam herunterkühlen“, betonte AK-Konsumentenschützerin Bettina Pichler. Zugleich scheinen die Online-Angebote auf den ersten Blick vergleichsweise günstig. „Tatsächlich beträgt der Einkaufspreis aber oft nur wenige Euro.“

AK empfiehlt kritischen Blick auf Angebote Pichler empfiehlt Konsumenten einen kritischen Blick auf entsprechende Angebote. Es sei unglaubwürdig, dass kleine Geräte ganze Räume innerhalb weniger Sekunden stark herunterkühlen. Geworben werde zudem meist nicht mit technischen Daten, sondern mit Schlagwörtern wie „revolutionär“, „Weltraumtechnologie“ oder „von Experten entwickelt“.