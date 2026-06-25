Ansturm auf Ventilatoren und Klimageräte

Seit Tagen liegen die Temperaturen über 30 Grad. So auch am kommenden Wochenende, wo Teile Österreichs an der 40 Grad Marke kratzen könnten. Für viele gibt es deshalb neben einer kalten Dusche oder einen Sprung ins Wasser nur eine Lösung: Ventilatoren oder Klimageräte. Die angekündigte Hitzewelle hat einen regelrechten Ansturm auf diese Geräte ausgelöst.

Das ist mittlerweile in vielen Baumärkten in Wien spürbar. So auch im Bauhaus in Brigittenau, dort sind die Folgen bereits deutlich sichtbar. Viele Regale mit der heiß begehrten Ware sind nur noch lückenhaft gefüllt. Kunden vergleichen Preise, wählen aus und befördern die sperrigen Kartons in Richtung Kassa. Andere suchen nach den letzten noch verfügbaren Geräten.

Online bestellen zu spät

„Wir haben den vorletzten Ventilator ergattert“, erzählt ein Mann triumphierend seiner Frau. Eigentlich habe das Paar online bestellen wollen. „Aber die Lieferung wäre nicht mehr rechtzeitig vor dem Wochenende gekommen. Und genau dann brauchen wir ihn.“ Bisher habe ein kleiner Handventilator gereicht. „Aber mittlerweile haben wir auch ein Baby zu Hause. Da wollten wir für die heißen Tage besser vorbereitet sein“, sagt die Frau.