Die coolsten Plätze Österreichs: Frieren in der Hitzewelle

Bis zu 40 Grad, punktuell sogar bis zu 41 Grad, werden für Samstag und Sonntag im Osten Österreichs erwartet. Das sind absolute Rekordwerte - nicht nur für Juni, sondern überhaupt. Hier einen kühlen Kopf zu bewahren, ist gar nicht so einfach, doch es gibt sie, die kalten Plätze, an denen man auch mitten in der Hitzewelle friert.

Minus 11 Grad: Schneesauna Üblicherweise schwitzt man in einer Sauna, aber in Bad Tatzmannsdorf (Burgenland) haben findige Menschen das Prinzip umgedreht: In der Avita-Therme verspricht eine Sauna mit Pulverschnee Abkühlung. Und was für eine: Minus 5 bis minus 11 Grad kalt ist es dort. Minus 2 Grad: Rieseneishöhle Konstant unter dem Gefrierpunkt liegt die Temperatur in der Rieseneishöhle auf der oberösterreichischen Seite des Dachsteins. Die Führungen dauern rund 50 Minuten.

1 Grad bis 10 Grad: Frieren wie 007 Auf rund 3.000 Metern Seehöhe liegt die James Bond Erlebniswelt im Gaislachkogl, einem Drehort von „Spectre“ im Tiroler Sölden. Das ist nicht nur für Fans von 007 spannend, sondern auch wegen des Umstandes, dass das Ausstellungsgebäude nicht beheizt ist. Die Temperaturen liegen dort gewöhnlich zwischen 1 und 10 Grad.

8 Grad: Heilklimastollen Grundsätzlich ist ein Heilklimastollen wie jener in Bad Bleiberg (Kärnten) zur Linderung von Atemwegserkrankungen oder Allergien gedacht. Doch eine konstante Temperatur von 8 Grad wäre wohl für jedermann in der Hitzewelle verlockend. Aber Achtung: Die Luftfeuchtigkeit beträgt 99 Prozent.

13 bis 25 Grad: Kirchen Kirchen, die vor 1750 errichtet wurden, gelten aufgrund ihrer Bauweise als potenziell kühl. Die Erzdiözese Wien hat eine Aufstellung, wie hoch die Temperaturen in Österreichs Gotteshäusern sind. Der Dom in Gurk (Kärnten) ist mit derzeit 17,5 Grad das kälteste Gotteshaus.

(Kärnten) ist mit derzeit 17,5 Grad das kälteste Gotteshaus. Im Klagenfurter Dom werden derzeit 19 Grad gemessen.

werden derzeit 19 Grad gemessen. Im Wiener Stephansdom gibt es derzeit 23 Grad, das liegt allerdings auch an den Toren, die wegen der Besucherinnen und Besucher permanent offen sind. Echte Abkühlung bringt aber ein Abstieg in die Krypta, sie ist 13 Grad kühl.

gibt es derzeit 23 Grad, das liegt allerdings auch an den Toren, die wegen der Besucherinnen und Besucher permanent offen sind. Echte Abkühlung bringt aber ein Abstieg in die Krypta, sie ist 13 Grad kühl. Der Mariendom in Linz liegt derzeit bei 25 Grad.

Um 5 Grad kühler als draußen: Straßenbahn, U-Bahn, Bus 64 Prozent der Wiener U-Bahnen und Straßenbahnen verfügen über Klimaanlagen, die U6 sowie alle Busse sind ausnahmslos gekühlt. Doch wie stark werden die Fahrzeuge abgekühlt? Um nicht mehr als 5 Grad, erläutern die Wiener Linien: Wenn es draußen also um die 37 Grad sind, soll es in den Öffis 32 Grad haben. Der geringe Unterschied wird mit "Wohlfühltemperatur für alle", aber auch Technik begründet. Ab Juli zeigt eine App zudem an, wo gerade klimatisierte Garnituren unterwegs sind.