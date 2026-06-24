Glut statt Sommer: 40 Grad am Wochenende erwartet

Selbst Meteorologen staunen ob der derzeitigen Wetterlage, die weite Teile Europas und damit auch Österreich im Griff hat: „Die Ausdehnung und die Länge der Hitzewelle ist für Juni unglaublich“, konstatiert Michele Salmi vom Wetterdienst Ubimet. Die festgefahrene Omega-Lage Mittlerweile ist Österreich bei Tag 6 der Hitzewelle angekommen, als Beginn zählt der Freitag vergangener Woche. Verwantwortlich sind zwei aufeinander folgende sogenannte Omga-Lagen, damit werden festgefahrene Wettersituationen beschrieben. Bis zum vergangenen Wochenende war es Hoch „Gorgias“, aktuell ist es Hoch „Hartmut“, das die Tageshöchstwerte auf 30 bis 36 Grad treibt.

Doch es geht immer noch mehr, viel mehr: Am kommenden Wochenende, vermutlich bereits am Samstag, dürfte im Osten Österreichs die 40-Grad-Marke geknackt werden - und das im Juni. "Aus jetziger Sicht sind die 40 Grad verbreitet in Wien und Niederösterreich möglich", beschreibt Meteorologe Salmi. So heiß war es noch nie Die Modelle zeigen sogar Spitzen bis 41 Grad. Solche Werte gab es seit Beginn der mehr als 250-jährigen Aufzeichnungen in Österreich noch nie. Der bisherige Temperaturrekord für Juni liegt bei 38,6 Grad, registriert 2013 in Waidhofen an der Ybbs (Niederösterreich). Der höchste je im Land gemessene Wert beträgt 40,5 Grad, gemessen am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich).

Schon ab der Wochenmitte steigen die Tageshöchstwerte weiter an: Donnerstag - erwartet werden 30 bis 36 Grad.

- erwartet werden 30 bis 36 Grad. Freitag - 32 bis 38 Grad.

- 32 bis 38 Grad. Samstag und Sonntag - 38 bis 40 Grad, punktuell bis zu 41 Grad, wobei der Hotspot eindeutig im Osten Österreichs liegen wird. Höchste Warnstufe Die Geosphere Austria ruft zudem für das kommende Wochenende die höchste Wetter-Warnstufe für den Nordosten Österreichs sowie Linz, Wels, Graz, Klagenfurt und Villach aus. Die Gebiete wurden auf der Warnkarte auf Rot gestellt, "extreme Hitzebelastung".

Wann wird es wieder kühler? Ab Montag nähert sich eine Kaltfront, die die Hitzewelle unterbrechen dürfte. Sie kommt von Westen, bis nach Salzburg soll zum Beginn der neuen Woche „deutliche Abkühlung“ spürbar sein, betont Salmi. Der Osten muss noch warten, hier bleibt es bis Dienstag bei an die 35 Grad. Allerdings sind Hitzegewitter nicht auszuschließen. Erst danach soll es durch eine kühlere Front gemäßigtere Temperaturen geben.

Das macht dann auch die Nächte wieder erträglich, während der anhaltenden Hitzewelle kommt es zu Tropennächten. Die Temperaturen fallen nicht unter 20 Grad. Auch der Juli wird heiß Für den Juli zeigen die langfristigen Wettermodelle ebenfalls „trockene und heiße Verhältnisse“, betont Meteorologe Salmi.