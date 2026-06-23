Hitzefrei? Erste Schulen bieten frühere Abholung der Kinder an

Auch wenn immer öfter Hitzewellen Österreich schon vor den Sommerferien erreichen, ist an Schulen wegen der Betreuungspflicht nicht ab bestimmten Temperaturen "hitzefrei". Zunächst muss laut Ministerium mit "gelinderen Maßnahmen" versucht werden, für einen zumutbaren Unterricht zu sorgen - etwa indem Klassen an kühlere Orte wechseln oder Ventilatoren angeschafft werden. Schulfrei kann grundsätzlich nur bei "Unbenützbarkeit des Schulgebäudes" gegeben werden. In der Praxis wird in den Schulen mit Temperaturen von fallweise über 30 Grad in den Klassenzimmern unterschiedlich umgegangen. Teils wird in den Keller oder kühlere Räume gewechselt oder die Unterrichtszeit im Freien verbracht. Im Osten war bereits Notenschluss, was den Schulen zumindest hier mehr Möglichkeiten gibt.

Früherer Schulschluss als Angebot Im Wiener Gymnasium Kundmanngasse können Eltern ihre Kinder am Donnerstag und Freitag, wenn 35 bzw. 37 Grad angesagt sind, auf Wunsch schon um 12 Uhr abholen, wie "Österreich" am Dienstag berichtet hat. Auch von einer Wiener Campus-Volksschule wurde am Nachmittag das Angebot an die Eltern ausgeschickt, dass ihre Kinder angesichts der extremen Temperaturen in den Klassen am Donnerstag schon um 14 statt wie üblich um 15.30 Uhr entlassen werden können. Betreuung wird bei Bedarf wie üblich angeboten, wird in dem der APA vorliegenden Schreiben betont. Eine ähnliche Regelung sei wegen der prognostizierten Hitze auch für Anfang kommender Woche angedacht. Von der Wiener Bildungsdirektion wurde am Dienstag keine allgemeine Regelung vorgegeben, wie es auf APA-Anfrage hieß. Die Schulen könnten im Rahmen ihrer Schulautonomie und der schulrechtlichen Regelungen "organisatorische Maßnahmen" treffen. In einem Informationsschreiben wurden die Schulen auf die Möglichkeit hingewiesen, die Unterrichtsorganisation "flexibel" zu gestalten und vom Stundenplan abzuweichen oder verlängerte oder zusätzliche Pausen abzuhalten. Die SPÖ-nahe Pflichtschullehrervertretung in Wien forderte per Aussendung mehr Möglichkeiten, schulautonome Lösungen für Hitzetage zu finden. "Solange unsere Klassenzimmer nicht klimafit sind, braucht es schulzeitgesetzliche Novellierungen, die den Schulen mehr Handlungsspielraum geben", forderten die Gewerkschafter per Aussendung. Ohne Hitzeschutzmaßnahmen und geeignete Raumkühlung sei außerdem jede Diskussion über eine Verkürzung der Sommerferien in Österreich fehl am Platz.

Schulzeitgesetz aus Zeit vor Juni-Hitze Im Ministerium ist man sich des Problems bewusst, hieß es im Büro von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS). Wie virulent es ist, zeigte am Dienstag eine Hitzewarnung für Niederösterreich. Dort wurden die Schulen und andere Einrichtungen wie Pflegeheime aufgefordert, ihre internen Hitzeschutz-und Maßnahmenpläne umzusetzen. Das österreichische Schulzeitgesetz stammt noch aus einer Zeit ohne ständig heiße Juni-Wochen, das Thema "hitzefrei" kommt darin grundsätzlich nicht vor. Geregelt ist nur ganz allgemein, dass "bei Unbenützbarkeit des Schulgebäudes, in Katastrophenfällen und aus sonstigen zwingenden oder aus im öffentlichen Interesse gelegenen Gründen" die zuständige Schulbehörde für maximal drei Tage bzw. das Bildungsministerium "die unumgänglich notwendige Zeit" durch Verordnung schulfrei erklären kann. Für Pflichtschulen können die Landesbehörden Regelungen erlassen.