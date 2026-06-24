Jede dritte Person über 60 leidet zuhause unter Hitze

Ein Drittel der Personen ab 60 Jahren in Österreich empfindet die eigenen vier Wände während Hitzewellen als heiß bis unerträglich heiß, in Wien fast die Hälfte. Das ergab eine vom Institut Integral durchgeführte, repräsentative Umfrage unter Menschen ab 60 Jahren im Auftrag der Umweltorganisation Greenpeace. Demnach sind Frauen und Menschen, die zur Miete wohnen, besonders betroffen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Greenpeace forderte eine Sanierungsoffensive.

Für die Erhebung wurden im Mai etwa eintausend Personen online befragt. Mehr als vier von zehn Mieterinnen und Mietern über 60 Jahren gaben an, dass ihre Wohnung während Hitzewellen zu heiß wird. Zudem empfanden Frauen und Personen zwischen 60 und 64 Jahren Hitze besonders stark. Die hohen Temperaturen machen sich auch körperlich bemerkbar: 42 Prozent der befragten Seniorinnen und Senioren berichteten von verminderter Leistungsfähigkeit, 36 Prozent von Schlafproblemen und 34 Prozent von starkem Schwitzen, hieß es weiter. Befragte in Wohnräumen, die besonders heiß werden, erleben fast alle abgefragten Symptome mindestens doppelt so häufig wie jene, deren Wohnungen bei Hitze kühl bleiben.