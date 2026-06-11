40 Grad im Schatten: Wenn der Sommer kommt, leben die Spanier wie Vampire

Von Maren Häussermann aus Madrid Den ersten großen Waldbrand des Jahres hat Südspanien bereits hinter sich. 177 Hektar fielen den Flammen zum Opfer, 600 Soldaten und Feuerwehrleute waren im Einsatz. Auch in der Hauptstadt Madrid rütteln die Nachrichten auf, sie wecken Erinnerungen an den letzten Sommer und schüren die Sorge darüber, was wohl dieses Jahr passieren wird. 2025 war für Spanien die schlimmste Brandsaison seit Aufzeichnungsbeginn. Laut der EU-Klimabehörde Copernicus wurden im Vorjahr mehr als 390.000 Hektar vernichtet. Tausende Feuerwehrleute waren wochenlang im Einsatz.

Doch die Hitzewellen fachten nicht nur die Feuer an, sie wurden auch zur tödlichen Gefahr im Alltag: In Andalusien starben ein 22-Jähriger und eine 61-Jährige bei der Arbeit auf der Straße an Hitzschlägen. Landesweit wurden fast 4.000 Todesfälle mit den hohen Temperaturen in Verbindung gebracht – 87,6 Prozent mehr als noch 2024. Im Rest des Landes werden die Madrilenen belächelt Wie kann man sich schützen, wenn die Temperatur auf über 40 Grad steigt? „Oft denkt man am Morgen, dass frische Luft durch die Wohnung zieht, dabei ist es draußen schon wärmer als drinnen“, sagt Juan José Fatás. Lachend erinnert sich der 42-Jährige an einen windigen Sommerspaziergang: „Da wusste ich wieder, wie es sich anfühlt, wenn man sich ins Gesicht föhnt.“ Er empfiehlt, die Fenster früh zu schließen und bis spät in die Nacht nicht zu öffnen. Im Rest des Landes werden die Madrilenen gerne belächelt, weil sie nicht braun gebrannt sind. Das liegt daran, dass sie im Sommer wie Vampire leben. Den Tag verbringen sie in dunklen, kühlen Räumen. Klimaanlagen werden immer wichtiger – nicht nur im Büro.

Die 35-jährige Marina war im letzten Sommer in Karenz. Mit ihrem Sohn verbrachte sie die heißen Tage in Einkaufszentren. „Alleine kann ich mich den ganzen Tag in der Wohnung verbarrikadieren, aber das Kind will raus. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: klimatisierte Geschäfte oder ein Pool.“ Spielplätze sind im Sommer keine Option. Sie verwandeln sich unter der sengenden Hitze regelrecht in Bratpfannen. Am heißesten ist es in Madrid gegen 19 Uhr. Erst danach sind Aktivitäten möglich. Nachbarn treffen sich auf Grätzelfesten oder auf den Terrassen von Restaurants. Auch Kinder sind bis spät in die Nacht dabei. Ein Mann rät zu Socken in Sandalen In Zentralspanien ist das Klima besonders trocken. So trocken, dass man die Wäsche praktisch simultan auf- und abhängen kann. Für Paula Tena gehört die kalte Dusche morgens und abends zur Sommer-Routine. Zwischendurch wäscht sie sich mehrmals die Füße, um die Körpertemperatur zu regulieren. „Man muss sich auf die Hitze mental vorbereiten“, sagt die 35-Jährige. Denn während der heißen Tage sei es kaum möglich, normal zu funktionieren: „Man ist müde, träge und schlecht gelaunt.“