Ministerin: Spaniens nächtliche Esskultur gefährdet mentale Gesundheit

"Spanien hat das beste Nachtleben der Welt, die Straßen sind voller Leben und Freiheit. Und es schafft Arbeitsplätze", so Ayuso, deren politische Karriere unter anderem dadurch gefördert wurde, dass sie darauf bestand, die Gastronomie in Madrid während der Covid-19-Pandemie offenzuhalten.

11-Stunden-Arbeitstage in Spanien üblich

Mit dem aktuellen Schlagabtausch wird eine seit Langem geführte Debatte über die spanischen Arbeitszeiten aufgewärmt, die nicht kompakt, sondern länger über den Tag verteilt sind. Auch wenn die Spanierinnen und Spanier im europäischen Vergleich etwas später aufstehen, arbeiten viele von ihnen abends deutlich länger. In keinem anderen von Eurostat erfassten Land arbeiten so viele Menschen zwischen 18 und 20 Uhr wie in Spanien, berichtet die spanische Tageszeitung El País.

Die Spanierinnen und Spanier machen eine längere und spätere Mittagspause, was letztlich den Arbeitstag verlängert. Der Grund dafür liegt in der Franco-Zeit, als es üblich war, vormittags in einem Betrieb und nachmittags in einem anderen zu arbeiten. So kann ein Arbeitstag bis zu elf Stunden dauern, was dazu führt, dass viele Spanierinnen und Spanier noch zu Abend essen, wenn ihre europäischen Nachbarn längst im Bett liegen. Nach Angaben von Eurostat arbeiten in Spanien 6,2 Prozent der Beschäftigten nachts. Der EU-27-Durchschnitt liegt bei 5,2 Prozent.